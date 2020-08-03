مصلحة الليطاني: 34 مليار ليرة قيمة انتاج الطاقة الكهرومائية لمعاملنا لغاية تموز الماضي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

عممت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تقريرا مفصلا حول انتاج الطاقة الكهرومائية في معاملها في القرعون وجون والاولي للفترة من كانون الثاني ولغاية تموز 2020.

واظهر ان الطاقة المنتجة خلال هذه الفترة بلغت حوالى 570 مليون كيلوواط ساعة وبلغت قيمتها اكثر من 34 مليار ليرة لبنانية، فيما بلغت الطاقة المنتجة خلال شهر تموز وحده اكثر من 78 كيلوواط ساعة بقيمة توازي 4.6 مليار ليرة لبنانية.

ولفتت المصلحة الى ان معاملها حققت وفرا للخزينة العامة يزيد على 57 مليون دولار اميركي، مقارنة بالطاقة المنتجة من مصادر اخرى.

واشارت المصلحة ان المياه الوافدة الى بحيرة القرعون خلال هذه الفترة بلغت 310 مليون متر مكعب، والمياه المعنفة في معمل عبد العال-مشغرة بلغت 248 مليون متر مكعب، والمياه المعنفة في معمل ارقش – بسري بلغت 319 مليون متر مكعب، وفي معمل حلو-جون بلغت 421 مليون متر مكعب.