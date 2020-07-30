مصلحة حماية المستهلك تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في الاوزاعي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

توجهت دورية من المديرية ومصلحة حماية المستهلك بناء لإشارة النيابة العامة بعد توفر معلومات للمديرية العامة للأمن العام عن قيام السوري(م.أ.ك) الذي يستثمر محلين لبيع المواد الغذائية في محلة الأوزاعي، بالتلاعب بتواريخ الصلاحية لبعض المواد.

حيث تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تبين وجود تزوير في الأسماء التجارية لبعض المواد فتم تنظيم محاضر ضبط بالمخالفات من قبل مصلحة حماية المستهلك.

وبعد مراجعة النيابة العامة تم توقيفه وإحالته الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وختم المحلين بالشمع الأحمربحسب بيان عن الأمن العام.