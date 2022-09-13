مع تحرير صفيحة البنزين من دعم الدولة... اجتماع لحماية قطاع النقل

أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس “اما وقد وصلنا إلى مرحلة تخلي الدولة عن أبسط واجباتها تجاه مواطنيها وسائقيها وآخر حبات عنقود منظومة الرعاية سقطت أمس مع تحرير صفيحة البنزين من دعم الدولة لها من دون تأمين البديل. أتوجه إلى رئيس الحكومة ووزرائه المحترمين الالتفات إلى قطاع النقل البري الذي يقوم مقام الدولة منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود والعمل على اقرار خطة النقل ومنطلقها التكامل بين القطاعين العام والخاص”.

وتابع في بيان “من موقع المسؤولية ادعو الزملاء في اتحادات ونقابات النقل البري إلى اجتماع استثنائي في العاشرة والنصف قبل ظهر الاثنين 19/9/2022 في مقر الاتحاد العمالي العام لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها حماية للقطاع والعاملين فيه”.