مفاجآت آب لم تنتهِ... الآتي أعظم!

أعلن رئيس مجلس ادارة مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ميشال افرام عن استمرار موجة الحر مع حرارة 40 بقاعاً و35 ساحلاً مع احتمال امطار رعدية متفرقة يوم الاربعاء 8/16.

ولفت افرام الى استمرار هذه الموجة على حالها حتى يوم الاحد بحيث تشتد أوائل الاسبوع المقبل لترتفع درجات الحرارة لتتجاوز 40 درجة وتشتد أكثر منتصف الاسبوع المقبل وتستمر حتى أواخر شهر آب على حالها.

وطلب افرام اتباع ارشادات Lari كما يطلب من المزارعين زيادة ري الكروم والمزروعات ومن أصحاب الدواجن والبيوت البلاستيكية تبريدها.

وفيما يلي الارشادات للطقس الحار:

تفيد مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية Lari بأن درجات الحرارة سترتفع أكثر من معدلاتها في الايام المقبلة مما يؤدي الى ارتفاع مؤشر الحرائق في مختلف المناطق اللبنانية.

1-المواطن:

1- الاكثار من شرب الماء

2-وضع واقي الشمس على الوجه واليدين

3-عدم التعرض للشمس ظهراً

4-عدم ترك الاطفال في السيارات تحت أشعة الشمس

5-ابقاء قنينة مياه باردة عند التنقل

6-عدم ترك المواد الغذائية وخاصة اللحوم والاسماك والاجبان في السيارات لفترة طويلة والافضل وضعها في براد أو كيس حافظ للبرودة

7-اقفال قناني الغاز عند عدم استعمال الغاز للطبخ

8-الانتباه الى الآلات الكهربائية من أي احتكاك

9-الجلوس في غرف مكيفة اذا أمكن واذا وجدت الكهرباء

10- عدم رمي النفايات في البراري وخاصة الزجاجات الفارغة وعدم رمي أعقاب السجائر من السيارات

11- عدم نقل غالونات بنزين في صندوق السيارة

12- الحفاظ على اطفائية في السيارة

13- ابلاغ البلدية أو الدفاع المدني أو الاطفاء عند رؤية أي حريق أو دخان

14- عدم اضرام النار في الاحراج أو النفايات

15- الانتباه الى حرارة مياه المحرك وعدم ترك محرك السيارة شغالاً اذا لا لزوم له

16- عدم اشعال النار لصنع الفحم

17-عدم وضع قناني معقم أو كحول أو سبيرتو في السيارة

18- الانتباه الى قناني الغاز واقفالها دوماً

19- الانتباه الى أي احتكاك كهرباء

20- مراقبة المياه في مشعاع السيارة

21- الانتباه الى الالواح الشمسية المولدة للطاقة لأنها قد تتسبب بحرائق

22- ارتداء نظارات الشمس

23- ارتداء قبعة لحماية الرأس

2- البلديات:

1-على عمال البلدية لم النفايات يومياً وعدم تركها معرضة للشمس

2- تنظيف جوانب الطرقات من الاعشاب اليابسة والتي غالباً ما تكون نقطة انطلاق للحرائق

3- تحضير خزانات مليئة بالمياه وعناصر جاهزة لاطفاء أي حريق عند نشوبه

4- مراقبة الاشخاص الذين يمضون أوقاتاً في البرية والطلب منهم اطفاء النار بعد اجراء المشاوي وجمع نفاياتهم

5- السماح للماعز بالرعي بالغابات لكي تأكل الاعشاب التي قد تكون نقطة انطلاق الحريق

6- تكليف شرطة البلدية بمراقبة الاحراج 24/24 والانتباه الى مفتعلي الحرائق وملاحقتهم

3- السائقون:

1-الانتباه الى حرارة المياه في السيارات والشاحنات

2-عدم الاكثار من استعمال الفرامل التي قد تصبح عديمة الفائدة مع ارتفاع الحرارة

3-عدم تعبئة البنزين في السيارات والشاحنات والتدخين في نفس الوقت كما يتوجب اطفاء المحرك حينها وعدم استعمال الخليوي

4-المزارعون:

1- عدم احراق النفايات من أعشاب وغيرها دون اعلام البلدية ومراقبة الاشعال وتحضير المياه لاطفاء النار عند امتدادها

2- ري مزروعاتهم مرات أكثر وبكميات أكثر صباحاً ومساءً

3- عدم رش الادوية ظهراً

4- تبريد مزارع الدواجن

5- تهوئة البيوت البلاستيكية خاصة عند ذروة ارتفاع الحرارة من الساعة 11 الى الساعة 4

6- عدم قطف أوراق العنب لكي تبقى مظللة للعناقيد التي قد تحترق تحت أشعة الشمس

7- الانتباه الى اشتعال النار في حقول القمح والشعير وعدم احراق باقي الحصيد

5- قوى الامن، الجيش، الاطفاء، الدفاع المدني، الصليب الاحمر :

1-الابقاء على الجهوزية

2- مراقبة جميع المناطق المعرضة للحرائق

3- التدخل فور نشوب أي حريق

4-اعتقال مفتعلي الحرائق واعلان اسمائهم

5- مؤازرة البلديات والجمعيات في اطفاء الحرائق

6-العمل على منع إمتداد الحرائق الى المنازل

7- تحضير طوافات لاطفاء الحرائق

6- حراس الاحراج:

1-الابقاء على جهوزية تامة لمراقبة الاحراج والابلاغ عن أي حريق

7- المعامل والمصانع:

1- مراقبة كل الآلات الكهربائية

2- مراقبة كل المواد القابلة للاشتعال

3- مراقبة كل مصادر الطاقة والكهرباء

4- مراقبة تبريد الشاحنات المبردة

8- أصحاب المولدات:

1-مراقبة حرارة المولد والمياه في المشعاع

2- مراقبة حرارة خزانات الوقود وحرارتها

3- تجهيز اطفائيات الى جانب المولدات

9-أصحاب المحلات:

1-مراقبة حرارة البرادات لحفظ المواد الغذائية

2- اطفاء جميع الآلات الكهربائية عند اقفال المحلات التي لا لزوم لها

3- عدم التدخين في المتاجر والمحال