مقتل 4 على الأقل وفقدان 50 جراء انهيارات طينية في قرية في الهند

منازل مدفونة جزئياً بسبب انهيار طيني، وسط فيضانات مفاجئة، في دارالي، أوتاراخاند، الهند، 5 أغسطس 2025. رويترز

قالت السلطات الهندية وقنوات تلفزيونية محلية اليوم الثلاثاء إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهموفقد أكثر من 50 آخرين بعد أن اجتاحت مياه فيضانات وسيل من الطين قرية في ولاية أوتار كاند بشمال الهند.

وقالت السلطات المحلية إن فرقا من الجيش وقوات الاستجابة للكوارث وصلت إلى المنطقة، حيث يحاول العمال إنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض والطين.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات إخبارية تلفزيونية مياه السيول والطين والحطام وهي تندفع من أعلى جبل إلى القرية، جارفة معها منازل وطرقا، بينما فر الناس للنجاة بحياتهم.

وأظهر تحديث لمقطع مصور نشره مكتب رئيس وزراء الولاية أن قرية دارالي شهدت انهيارا طينيا أدى إلى طمر بعض المنازل.

وكتبت القيادة المركزية للجيش الهندي منشور على إكس “ضرب انهيار طيني هائل قرية دارالي في منطقة هيرجاد بالقرب من هارشيل، مما أدى إلى تدفق مفاجئ للحطام والمياه عبر القرية”.

وعبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن مواساته للمتضررين، وقال إن الفرق تبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدة.

وأوتار كاند معرضة للسيول والانهيارات الأرضية، والتي يُرجعها بعض الخبراء إلى تغير المناخ.

ولقي 200 شخص على الأقل حتفهم في 2021، بعد أن جرفت فيضانات مفاجئة مشروعين لتوليد الطاقة الكهرومائية في الولاية.