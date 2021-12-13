مقدمة نشرة أخبار صوت بيروت انترناشونال: إلى نعيم قاسم: المشكلة عندك فابحث انت عن حل!

“على من لا يعجبه لبنان كما يريده حزب الله ان يبحث عن حل آخر”. هل من يصدق ان مثل هذه العبارة يمكن ان تصدر عن الرجل الثاني في حزب الله، اي نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم؟ فهل الى هذه الدرجة بلغ استكبار حزب الله على اللبنانيين؟ وهل الى هذا الحد يشعر حزب الله بفائض قوته؟ وبالمناسبة، فإن فائض القوة هذا لم يستعمل منذ فترة طويلة ضد اسرائيل، بل صار هدفه الاستقواء على اللبنانيين لا اكثر ولا اقل! على اي حال على نعيم قاسم ومن يؤيده في تفكيره من المحازبين ان يدركوا ويتأكدوا ان معظم اللبنانيين لا يعجبهم لبنان كما يريده حزب الله.

فاللبنانيون يريدون لبنان السلام، لا لبنان الحروب المتناسلة المتوالدة. يريدون لبنان الحياة المتجددة، لا لبنان الموت الدائم. يريدون لبنان التقدم والازدهار لا لبنان التقهقر والانحطاط. يريدون لبنان المواكب لروح العصر، لا لبنان القرون الوسطى وعصور الظلمات. يريدون لبنان المتآلف والمتناغم مع محيطه العربي والمتصالح والمتفاعل مع المجتمع الدولي، لا لبنان مصدّر الكبتاغون والارهاب الى العرب والعالم. هذا باختصار ما يريده اللبنانيون، ويعملون من أجله كل يوم وكل ساعة. ولأن هؤلاء اللبنانيين اكثرية، فهم لن يبحثوا عن حل آخر، اي لن يتركوا لبنان ولن يهاجروا كما يريد لهم نعيم قاسم. الحل عندهم واضح ومحدد. سيبقون في وطنهم مهما اشتدت الظلمات وقويت العواصف، لأنهم يدركون ويعرفون انه بعد الظلمة لا بد للنور ان يظهر، وبعد العواصف لا بد للشمس ان تشرق. لذلك نصيحة الى نعيم قاسم: اما ان تقبل لبنان كما هو، لبنان بهويته التاريخية كما يريده اللبنانيون، او ان تفتش انت عن حل آخر. فالحل مطلوب من المنزعجين من تاريخ وطنهم والراغبين في تغيير تاريخه وطابعه وهويته، لا من المرتاحين الى جوهر وطنهم والى دوره في محيطه والعالم. فيا شيخ نعيم: الكرة في مرماك والمشكلة عندك، فابحث عن حل لها قبل فوات الاوان!