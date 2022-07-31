مناورات عسكرية اسرائيلية تحاكي حربا ضد "حزب الله" في قبرص

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن جيش العدو الإسرائيلي يجري مناورات عسكرية تحاكي حربا ضد “حزب الله” في قبرص.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري “واللا”، أن لواء المظليين الإسرائيلي أجرى مناورات عسكرية في قرية في قبرص، بهدف محاكاة مواجهة مقاتلي “حزب الله” داخل القرى اللبنانية، والعمل على إخراجهم من مخابئهم وإجبارهم على القتال وجها لوجه.

واشار الموقع العبري الى أن “الجيش الإسرائيلي أجرى مناورات في قرية داخل إحدى الغابات القبرصية من أجل محاكاة حقيقية للحرب مع مقاتلي “حزب الله”، داخل مزارع وأشجار وغابة طبيعية وبساتين، للتدريب الحقيقي على مواجهة عناصر الحزب اللبناني”.