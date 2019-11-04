من لا يعرف من هي الصيدلانية منى بعلبكي، ومن يغطيها؟

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من لا يعرف من هي الصيدلانية منى بعلبكي؟ يجيب الصحافي فخر الأيوبي على صفحته على الفيسبوك قائلاً:

هي متهمة بسرقة أدوية سرطان من مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي في بيروت، وبيعها في السوق بعد استبدالها بأدوية مغشوشة وغير صالحة. كانت هاربة منذ ٢٠١٤ إلى السعودية حيث عملت كمحاضِرة تقوم بتدريب صيدلانيات المستقبل في جامعة الحدود الشمالية (أقصى الشمال السعودي)، تمت إحالة منى بعلبكي أمام الهيئة العليا للتأديب، كمتهمة رئيسية في ملف التلاعب بأدوية السرطان في لبنان، بعدما أبدلت على مدى أعوام أدوية سرطان بأدوية أخرى مغشوشة أو فاسدة ومنتهية الصلاحية، وأعطتها للمصابين بالمرض، وباعت الأدوية الأصلية.

هذه المرأة لم تدخل السجن وتمت تبرأتها من جميع التهم المنسوبة لها كونها مغطاة من سعد الحريري وتيار المستقبل، تيار المستقبل الذي يشارك الفساد في هذه الدولة