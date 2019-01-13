“ميريام” تقترب من لبنان.. استعدوا لبرد قارس وثلوج كثيفة وسرعة رياح تفوق 100 كلم

يبدو أن العواصف الثلجية والكتل الهوائية الباردة، وجدت في الساحة اللبنانية أرضاً خصبة لها، فبعد العاصفة “نورما” وما حملته من امطار غزيرة وعواصف ثلجية وسرعة رياح وصلت الى 110 كلم بالساعة، يستعد لبنان في الساعات القادمة لاستقبال “ميريام”.

العاصفة “ميريام” كما أطلقت عليها مصلحة الارصاد الجوية، قادمة من ايطاليا وستحمل منذ يوم الغد امطاراً غزيرة وكتلاً هوائية، بينما العاصفة ستبدأ فعلياً نهار الاثنين وستصل سرعة الرياح الى 100 كلم بالساعة.

الثلثاء: خفيف الأمطار ورياح قوية خصوصاً في المناطق الشمالية والداخلية.

الأربعاء: أمطار غزيرة وستتساقط الثلوج على ارتفاع 700 متر، فيما ستنحصر العاصفة نهار الخميس

وبمقارنة مع “نورما” فإن العاصفة القادمة لن تحمل نفس مستوى الأمطار، ولكن ستصحب معها رياح قوية وانخفاض ملحوظ بمستوى الحرارة قد تصل إلى المناطق الساحلية الى 6 أو 7 درجات.

واعتبر رئيس قسم التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية محمد كنج، أن العاصفة نورما حملت خلال 4 ايام 150 ملم من الأمطار فيما حملت في بعض المناطق 250 ملم، فيما المعدل العام لشهر كانون الثاني 190 ملم. وأضاف كنج من المفارقة انه خلال 6 ساعات فقط سقط 56 ملم ما يعادل 10 ايام من شهر كانون، مؤكداً في الوقت نفسه ان “ميريام” لن تكون بقساوة “نورما” ولكن ستكون ابرد.

ذكر رئيس الفرع المناوب في مصلحة الأرصاد الجوية وسام أبو خشفة لـ”لبنان 24″ أنه اعتباراً من مساء الاثنين-فجر الثلاثاء، نترقب عاصفة جديدة تسمى “ميريام”، والتي سوف تتميز باشتداد بسرعة الرياح في أغلب فترات النهار، حيث سيكون الهواء شديداً يصل الى ما فوق الـ100 كيلو متر بالساعة خاصة في المناطق الشمالية.

وأشار خشفة الى ان سرعة الرياح ستؤدي الى ارتفاع موج البحر، محذراً الصيادين والمطاعم الموجودة الى جانب البحر من اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وطلب من المواطنين عدم الوقوف او ركن سياراتهم تحت اللوحات الاعلانية، بسبب امكانية سقوطها في أي لحظة، لافتا الى أن “السيول قد تشكل فيضانات وانجرافات بالتربة”.