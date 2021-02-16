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نائب وزير الدفاع السعودي: ميليشيات إيرانية اغتالت رفيق الحريري

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 16 - فبراير - 2021 5:28 مساءً
الرئيس الشهيد رفيق الحريري

الرئيس الشهيد رفيق الحريري

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نشرت صحيفة “عرب نيوز” السعودية ان نائب وزير الدفاع السعودي ، الأمير خالد بن سلمان ، قال يوم الأحد أنّ رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري اغتيل على يد الميليشيات الإيرانية.

واتهم نائب وزير الدفاع، في سلسلة من التغريدات، الميليشيات الإيرانية باغتيال الحريري بغية تدمير مشروعه الذي يهدف إلى نهضة لبنان.

وأضاف أن “رؤية الحريري ومشروعه الوطني الذي يطمح إلى تحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش سيبقى على الرغم من رحيله وسيعيش لمحاربة خطط الميليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن أو كرامة المواطنين”.

وقد صادف يوم الجمعة مرور 15 عاماً على مقتل الحريري في انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت.

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