نانسي عجرم تتلقى رسالة من بيلي إيليش أمام الملايين: “معجبة بها وأحب أغنياتها”

الجديد في الموضوع أن الفنانة العالمية “بيلي أيليش” كانت في لقاء مباشر مع محبّيها عبر “يوتيوب”، وقالت أنها تريد أن تستمع إلى واحدة من أجمل الأغاني بالنسبة لها والتي تساعدها في تعديل مزاجها، وهي أغنية “في حاجات” التي أطلقتها نانسي عجرم في عام 2010 ضمن ألبوم “نانسي 7” الذي حقق نجاحات كبيرة وحصد جائزة الموسيقى العالمية (World Music Award) كأكثر الألبومات مبيعاً.

بيلي تابعت حديثها وأعربت عن إعجابها الكبير بالنجمة نانسي عجرم، وقالت، “أنا أحب نانسي عجرم، أحب أغانيها والطريقة التي تغني فيها..أذكر أول مرة إستمعت فيها لأغنية نانسي خلال فيديو شاهدته بالصدفة كانت أغنية إنت إيه ضمن الفيديو”.

وتابعت “بدأت بالبحث عن الأغنية واستمعت إليها كثيراً، وهي من أغاني نانسي المفضلة بالنسبة لي”.

بالعودة إلى عام 2018، فكانت بيلي أيليش قد سبق وشاركت عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها بموقع “إنستغرام” صورة لـ أغنية نانسي عجرم “إنت إيه” وعلقت عليها بـ “إستمعت لهذه الأغنية 7 مرات من دون توقف”.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم نانسي عجرم بالعالمية، فقد سبق وأن تحدثت عنها الإعلامية “أوبرا وينفري” عبر برنامجها ووصفتها بـ”بريتني سبيرز” العرب.

While listening to the second part of the interview @billieeilish mentions how much she loves Fe Hagat. Love her reaction and her favorite part of the song! @NancyAjram pic.twitter.com/GKWzJGb7M5

— Majd AFarha (@MajdAFarha) May 22, 2020