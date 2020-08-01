نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت
أعلنت وزارة الصحة العامة الدفعة الأخيرة من نتائج فحوص PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 29/7/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من نتائج الفحوص التي أجريت بتاريخ 30/7/2020؛ وأظهرت النتائج وجود إحدى عشرة (11) حالة إيجابية.
وجاءت نتائج الدفعة الأخيرة من فحوص 29 تموز على الشكل الاتي:
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة برلين : شركة SR رقم 1530 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 309 (جميعها سلبية)
رحلة اضنة: شركة W7 رقم 4104 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (ثلاث حالات ايجابية)
وجاءت نتائج الدفعة الأولى من فحوص 30 تموز على الشكل الاتي:
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 423 (حالة واحدة ايجابية)
رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (سبع حالات ايجابية)
رحلة الشارقة : شركة ABY رقم 385 (جميعها سلبية)
رحلة اثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 466 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 322 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1133 (جميعها سلبية)
رحلة روما : شركة MEA رقم 231 (جميعها سلبية).