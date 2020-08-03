نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت
أعلنت وزارة الصحة العامة عن تتمة نتائج الدفعتين الأوليين من فحوص PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 1/8/2020 و2/8/2020؛ وجاءت النتائج كلها سلبية.
وفي ما يلي الدفعة الأولى من فحوصات 1 آب:
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 931 (جميعها سلبية(
رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية(
رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية(
رحلة ليون : شركة TO رقم 4905 (جميعها سلبية(
رحلة أبو ظبي : شركة ETD رقم 535 (جميعها سلبية(
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 832 (جميعها سلبية)
رحلة اديس ابابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
رحلة جنيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
رحلة دلمون : شركة WLO رقم 4102 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج الدفعة الأولى من فحوصات 2 آب كالتالي:
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف : شركة W7 رقم 5512 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة ابو ظبي : الشركة الإماراتية رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)