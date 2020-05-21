نتيجة ايجابية لطالب جامعي عائد من اوكرانيا في البقاع الغربي

ثبت بعد فحص ال pcr، لأحد مواطني بلدة المرج في البقاع الغربي وهو طالب جامعي قادم من اوكرانيا، إصابته بفيروس كورونا، ونتيجته ايجابية.

بناء عليه عممت بلدية المرج في بيان لها: ان نتيجة الفحص الصحي للطالب الجامعي عبد المعين محمد حرب ايجابية وهو كان قدم من اوكرانيا منذ 11 يوما.يتخوف من ان يكون الطالب حامل الفيروس معه من اوكرانيا، حيث قدم على الطائرة هو و120 شخصا، لذا يطالب متابعون اجراء فحوصات سريعة للذين قدموا من اوكرانيا على متن الطائرة التي قدم عليها حرب.

وطالبت البلدية الاهالي الذين احتكوا بالطالب المذكور منذ وصوله الى لبنان ان يتصلوا باللجنة لاجراء الفحوصات اللازمة لهم، على ان تبدأ غدا حملة فحوصات عشوائية، فيما بدأت البلدية بإجراءات مشددة.

وناشد رئيس البلدية منور الجراح أبناء بلدته التعاون وعدم التهاون بمواجهة وباء اصبح يهدد حياة الاهالي، وطالب الاهالي الالتزام والتقيد بجميع اجراءات الوقاية للحد من انتشاره.