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نداء عاجل من مطران دير الأحمر إلى الأهالي ومربي النحل

منذ 6 ساعات
أسراب من الجراد - أرشيفية

أسراب من الجراد - أرشيفية

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بعد وصول أسراب الجراد الى دير الأحمر، وجّه مطران دير الاحمر للموارنة حنا رحمة نداء عاجلاً إلى أهالي المنطقة وخصوصًا إلى مُرَبّي النحل.

وجاء فيه: “بعد أن بادر المطران حنا رحمة إلى الاتّصال بمدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود لمتابعة موضوع مكافحة الجراد في منطقة البقاع الشماليّ التي يعتمد أبناؤها على قطاع الزراعة بالمرتبة الأولى لجَنْي لقمة العيش بعرق الجبين، تمّ الإتّفاق على الإسراع في إرسال فرق من قِبَل الجيش اللّبناني وفريق من وزارة الزراعة لمكافحة أسراب الجراد التي ظهرت عصر اليوم في سماء دير الأحمر والقرى والبلدات المجاورة، من خلال رشّ المواد اللازمة، مع الإشارة إلى أنّ المبيدات التي ستُرَش ليل الجمعة ٣٠ نيسان وصباحها قد تتسبب بالأذى لقفران النحل، لذلك جئنا بهذا التنبيه نلفت انتباه مُربّي النّحل إلى ضرورة إقفال قفران النحل خلال هذه الليلة وقبل حلول الصباح”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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