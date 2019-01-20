نصار: التيار ضرب باتفاق معراب عرض الحائط

شدد عضو تكتل الجمهورية القوية أنيس نصّار على أن حزب القوات اللبنانية “احترم توقيعه على اتفاق معراب، والتزم تنفيذ كل البنود التي وردت فيه، بخلاف التيار الذي ضمن تنفيذ البند الأول المرتبط بانتخاب العماد عون رئيساً، وضرب بباقي البنود عرض الحائط”.

وقال نصار، في حديث لـ”الشرق الأوسط”، “ظنوا أنهم من خلال هذا الاتفاق قادرون على أن يجبرونا على السير معهم بصفقات البواخر والكهرباء التي تفوح منها روائح الفساد، أو بالوزير باسيل رئيساً مقبلاً للبلاد، لكنهم أخطأوا. وإذا أرادوا اليوم العودة عن الخطأ وإعادة العمل باتفاق معراب وفق الروحية التي وقع على أساسها فنحن مستعدون لذلك اليوم قبل الغد، والكرة بالنهاية في ملعبهم”.

المصدر الشرق الاوسط