نظرا لعدم وضوح خريطة الاختلاط بالمصابين..إجراءات مشددة في بلدية كفركلا

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أعلنت بلدية كفركلا في قضاء مرجعيون، أنه “نظرا لغموض الوضع الصحي في البلدة، ولخطورته في الوقت نفسه، مما يشكل تهديدا، لصحة كافة أبناء البلدة، ونظرا لعدم وضوح خريطة الاختلاط بالمصابين بفيروس كورونا المستجد، ومحاولة لاحتواء أي انتشار ممكن، قرر البلدية ما يلي:

1- تقفل نهار الغد الاثنين 3/8/2020، كافة المؤسسات والمحلات والمطاعم والملاحم ومحلات بيع الدجاج والأسماك والأفران والمقاهي والأكسبرس والمحامص والباتيسري والمونة والكيماويات والبذور والبيتزا وأدوات النظافة ومحلات بيع الجملة والمكتبات ومحلات الهاتف وتشريج الخطوط.

2- يسمح فقط لمحطات الوقود وللميني ماركت والدكاكين ومحلات الخضار، فتح أبوابها حتى الساعة 5 عصرا، على بأن تلتزم بإجراءات التعقيم من دون أي استهتار.

3- يسمح للصيدليات، بأن تفتح 24/24، مع اتخاذها كافة إجراءات الوقاية والتعقيم.

4- يجب ارتداء الكمامة”.