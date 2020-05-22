نعمه يؤكد إلزام شركات التأمين تغطية مرض كورونا

عقد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه مؤتمراً صحافياً بحضور رئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان بالانابة نادين حبال وخصص للإجراءات المتخذة في قطاع التأمين.

واعلن اتخاذه قرارا في 15 نيسان الماضي بالزام هيئات التأمين بتغطية نفقات الطبابة والاستشفاء للاوبئة بما فيها COVID 19 وادخاله في كل العقود التأمينية الجديدة. وأكد نعمه ان القرار يلزم هيئات الضمان كافة بتغطية نفقات الطبابة والاستشفاء للاوبئة بما فيها COVID 19 لكل العقود الجديدة ومع تجديد كل عقد موجود بين المؤمن وشركة التأمين وأي عقد مع شركة تأمين يجدد بتغطية كورونا، وبعد سنة او سنتين اوعشر سنوات واذا حصلت ذات الاوبئة تكون مغطاة في عقود التأمين، مشددا على ان لجنة الرقابة على هيئات الضمان تعمل على الارض وتقوم بدورها الرقابي على كل الشركات يوميا للتأكد من صحة ما يحصل في السوق التأمينية. وإستنادا الى القرار، وفي حال تبين لاحد ما انه مصاب بوباء الكورونا وشركة التأمين رفضت التغطية يمكنه الاتصال بالخط الساخن للجنة الرقابة على الرقم 99906901 التي ستدرس الملف لتؤكد له اذا كان مغطى بالعقد التأميني الذي يحمله. كما شرح نعمه اسباب سحب الترخيص لشركة من شركة للتأمي مؤكدا ان الشركة لم تعد تتوفر لديها شروط الملاءة المالية الكافية وأصبحت في وضع يمنعها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن مع مخالفتها القوانين والانطمة المرعية الاجراء. واشار الى الوزارة تعمل على على تطوير بوليصة التأمين الالزامي للسيارات لتشمل الاضرار الجسدية والمادية واوضح ان اللجنة تعمل على مراجعة نسبة العمولات لكل انواع التأمين الالزامي.

وفي سياق أخر، أشار نعمه ان الإجراءات تجاه المخالفين بالأسعار وعدم الالتزام بقرارت الوزارة تتصاعد، ولن تكتفي الوزارة بالاقفال بالشمع الأحمر، بل إلى سجن المخالفين لاحقا وأشار لألية جديدة مع مصرف لبنان لدعم السلع الأساسيّة.