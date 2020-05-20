نقابة الأطباء تستنكر “الاعتداء الآثم” على الدكتور لؤي شلبي

عقد مجلس نقابة الأطباء في لبنان اجتماعاً طارئاً له عن بعد اليوم، وتداول بمسألة الاعتداء على الطبيب لؤي شلبي في مستشفى الشفاء في طرابلس ليل أمس، وعلى أثر الاجتماع، استنكر المجلس “الاعتداء الآثم الذي طال الطبيب لؤي شلبي أثناء قيامه بواجبه المهني، وهو حادث موثق بالصورة التي لا تترك مجالاً لأي التباس حول فظاعة الاعتداء”.

وتابع البيان: “إن ما يزيد في فظاعة الحادث هو أنه حصل بسبب تقيد الطبيب بواجباته تجاه الحالات التي يعالجها من جهة، وهوية العناصر الذين قاموا به من جهة اخرى، وهم ينتمون الى جهاز رسمي هو موضع ثقة المواطنين ومولج بالسهر على الانتظام العام وحسن تطبيق القوانين”.

وطالب مجلس النقابة قيادة الجيش بـ”اتخاذ اقصى التدابير المسلكية بحق العناصر المسؤولة عن الحادث، وإجراء ما تراه من إجراءات لمنع تكرار احداث مماثلة، كما يطلب من القضاء العسكري ملاحقة الفاعلين وانزال اشد العقوبات بحقهم”.

وختم: “إن مثل هذه الأحدات المؤسفة لن تثني الاطباء عن القيام بواجباتهم المهنية والإنسانية، ومجلس النقابة يدعوهم لعدم التساهل في هذا المجال ولعدم التسليم بأي ممارسة تتعارض مع آداب المهنة ورسالتها من اي نوع كانت ومن أي جهة اتت”.