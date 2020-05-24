نقابة المحامين: فحوصات كورونا غداً لمن ترددوا إلى قصر عدل زحلة

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أصدر أمين سر نقابة المحامين في بيروت سعد الدين وسيم الخطيب، إعلانا إلى المحاميات والمحامين، جاء فيه:

“على اثر ثبوت إصابة أحد العناصر المولجين بحماية قصر العدل في زحلة، والذي ينتدب لحماية مكاتب قضاة منفردي الجزاء عند تواجدهم، وحرصا على صحة المحامين وصحة عائلاتهم:

1- ندعو جميع الزميلات والزملاء ممن ترددوا إلى قصر العدل في زحلة يومي الأربعاء والخميس الفائتين، إلى التوجه يوم غد الاثنين في 25 أيار الجاري إلى مستشفى الهراوي في زحلة لإجراء فحص كورونا.

2- أجريت الإتصالات اللازمة مع المعنيين لتنظيم تدابير العمل في قصر العدل في زحلة، إنسجاما مع الأوضاع الراهنة والتي سيعلنها الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في البقاع القاضي أسامة لحام.

3- الإتصال بحضرة نقيب المحامين أو بأي عضو من أعضاء مجلس النقابة، للإستعلام بهذا الصدد”.