نقابة الممرضات والممرضين في لبنان: انضمت شهيدة الواجب إلى قافلة الشهداء..خسرنا مدافعة بوجه كورونا

نقابة الممرضات والممرضين
نقابة الممرضات والممرضين

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أعلنت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان أنّ الجسم التمريضي خسر اليوم إحدى المدافعات عن الصحة بوجه وباء كورونا.

وإذ نعت النقيبة ميرنا أبي عبد الله ضومط بإسم جميع ممرضات وممرضي لبنان شهيدة التضحية من أجل الواجب المهني التي فارقت الحياة صباح اليوم بعد إصابتها بفيروس كورونا، تقدّمت من الجسم التمريضي والقطاع الصحي ومن عائلتها وأحبائها وزملائها بأحرّ التعازي.

وقالت في بيان: “انضمت شهيدة الواجب إلى قافلة الشهداء الذين يبذلون حياتهم من أجل حياة الآخرين. إنّ نقابة الممرضات والممرضين في لبنان قد تبلّغت بحزن رحيل الزميلة زينب حيدر وهي في عزّ صباها وعطائها”.

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