نقابة الممرضات والممرضين نعت شهداءها: نعاهدكم تكملة المسيرة

نعت نقابة الممرضات والممرضين في بيان “شهداء الواجب المهني الذين سقطوا أثناء أدائهم مهامهم في المستشفيات ومراكز الإسعاف وهن الممرضات: “لينا أبو حمدان، جيسي قهوجي داوود، جيسيكا بازدجيان، ميراي جرمانوس وجاكلين جبرين. إنها ضريبة الدم تدفعها مهنة التمريض من جديد وتقدم خيرة شاباتها وشبابها فداء عن الإنسان والمجتمع والصحة”.

أضاف البيان: “إنه قدر الممرضات والممرضين الذين لم يبخلوا يوما عن تلبية نداء الإستغاثة لنجدة وإسعاف المصابين والجرحى والعناية بالمرضى والمحتاجين مهما كان ثمن التضحية غاليا. إنه نضال الأبطال الذين برهنوا مرة جديدة أنهم صمام أمان وخط الدفاع الأول عن الناس في كل الأزمات والكوارث وكلما سقط شهيد يعاهده زملاؤه بتكملة المسيرة”.

وختم: “إن النقابة إذ تقدر كل الجهود الجبارة التي بذلت في الساعات الماضية، تتقدم من ذوي الشهداء بأحر التعازي القلبية وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل وتعاهد كافة الزملاء بأن الدم والعرق لن يذهب هدرا ولا بد لليل أن ينجلي. رحم الله الشهداء الأبطال”.