الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
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نقيب المخابز العربية يعلن استقالته: لا يسعني ان اكون شاهد زور

منذ دقيقتين
نائب رئيس اتحاد الافران والمخابز علي ابراهيم

نائب رئيس اتحاد الافران والمخابز علي ابراهيم

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اعلن رئيس نقابة المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان علي ابراهيم استقالته من منصبه، واوضح في بيان انه:

“بعد استفحال الازمات المتكررة في قطاع صناعة الرغيف وتحميل اصحاب المخابز والافران مسؤولية هذه الازمات التي ادت الى اذلال الناس امام الافران التي تحتاج إلى الطحين لتأمين رغيف الخبز للمواطنين، لا يسعني ان اكون شاهد زور على ما يحصل في هذا القطاع، في وقت لم يعد بمقدوري عمل اي شيء لحماية اصحاب الافران الشرفاء الذين يتحملون وزر هذه الازمات في ظل غياب اي حل منطقي يحفظ حقوق الجميع. لذلك اعلن استقالتي من منصبي كرئيس لنقابة المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان”.

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