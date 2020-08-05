نهرا طلب من البلديات وضع كل امكاناتها بتصرف العائلات المتضررة

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طلب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا من البلديات واتحادات البلديات ومرفأ طرابلس والجمعيات الانسانية والصحية والمستشفيات والمدارس الرسمية، وضع كل امكانياتها بتصرف المؤسسات الرسمية والعائلات المتضررة في بيروت والعمل على إيوائها وتأمين مساكن لها، كما وعلى ضرورة الاسراع في تقديم هذه المساعدات وتكثيف الجهود للتقليل من معاناة ومشاكل تلك العائلات.

وأكد أن “غرفة العمليات في ادارة الكوارث في الشمال، هي بكامل جهوزيتها وعلى أتم الاستعداد لتأمين كل ما يلزم للعاصمة بيروت”.