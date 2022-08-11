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هل يصل الدولار المصرفي الى 12 ألف ليرة؟

منذ 21 دقيقة
آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2022 3:21 مساءً
مصرف

مصرف

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ذكرت مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” أن التعميم الرقم ١٥١ الصادر عن مصرف لبنان، قد يتم تعديله بعدما ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من ٣٠ ألف ليرة، ما أدّى إلى تراجع السحوبات على أساس سعر صرف الـ٨ آلاف ليرة.

وعزت هذا التعديل إلى “مباشرة عدد كبير من المصارف بالسماح للمودِعين بتحويل أكثر من ألف دولار في الشهر الواحد ما يعطي انطباعاً بإمكانية رفع سعر صرف الدولار المعتمَد في التعميم إلى أكثر من ٨ آلاف ليرة، وهناك مَن يتحدث عن إمكانية رفعه إلى ١٢ ألف ليرة أو ١٥ ألفاً”.

وكانت المصارف عمدت إلى اعتماد الطريقة نفسها عندما تم رفع الدولار المصرفي من ٣٩٠٠ ليرة إلى ٨ آلاف ليرة مع ارتباطه بارتفاع الدولار الجمركي إلى مستويات جديدة، علماً ان التسعير على أساس ٨ آلاف ليرة يعني ممارسة “هيركات” على الودائع الموجودة لدى المصارف.

    المصدر :
  • المركزية

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