أخبار لبنان

هل يفي الحريري بوعده لعون؟

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علمت الـ LBCI أنه بعد بلوغ الوضع حدا خطيرا من تعطيل السلطة الاجرائية ومصالح الناس والخدمات والادارات والمؤسسات، وبعد استنفاذ كل الحلول والمبادرات بشأن حادثة “البساتين”، بادر رئيس الجمهورية ميشال عون، ومن موقعه وصلاحياته لا سيما الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور، الى الاتصال برئيس الحكومة سعد الحريري طالبا منه الدعوة الى عقد مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن من منطلق ان مجلس الوزراء مجتمعا هو السلطة التي تطرح لديها كل الخلافات والاشكالات السياسية والامنية، ووعد رئيس الحكومة بعقد جلسة في بدايات الاسبوع المقبل.

 

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المصدر LBCI

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