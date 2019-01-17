واشنطن لم تنسحب من الاهتمام بلبنان

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ورد في أسرار “المستقبل” انّ الموفد الأميركي ديفيد هيل أكد أمام المسؤولين اللبنانيين أن قرار واشنطن الإنسحاب العسكري من سوريا لا يعني انسحابها من الإهتمام بلبنان ومتابعتها لقضاياه واستقراره.

المصدر المستقبل