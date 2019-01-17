واشنطن لم تنسحب من الاهتمام بلبنان

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ورد في أسرار “المستقبل” انّ الموفد الأميركي ديفيد هيل أكد أمام المسؤولين اللبنانيين أن قرار واشنطن الإنسحاب العسكري من سوريا لا يعني انسحابها من الإهتمام بلبنان ومتابعتها لقضاياه واستقراره.

 

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المصدر المستقبل

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