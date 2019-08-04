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واكيم: جعجع مستعد لإحياء فريق 14 آذار

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أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لديه النية ومستعد في أي لحظة لملاقاة رئيسي “المستقبل” و”الاشتراكي” لإحياء فريق 14 آذار، “الذي نعتبر أننا كـ”قوات” لم نتركه يوماً”.

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ولفت في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن، “البعض اعتقد أنه ومع سيرنا بالتسوية الرئاسية قررنا فرط عقد 14 آذار، وهذا غير صحيح على الإطلاق”. وأضاف، “نحن نعتقد أنه لم يكن يجب أن يحصل الانقطاع الذي حصل بين مكونات هذا الفريق الذي نتعاطى معه كحركة تحررية ملك الشعب وتسعى لبناء الدولة، وبالتالي هي لم تكن يوماً موجهة ضد أي من الفرقاء ولن تكون كذلك في المستقبل”. وأشار واكيم إلى أنه طالما أن السلاح الشرعي موجود وهناك فريق لبناني يأتمر من الخارج، استمرارية 14 آذار ضرورية وحتمية.

 

المصدر الشرق الاوسط

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