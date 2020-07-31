وحدة كوارث قضاء صور: وفاة مسن ولا إصابات جديدة اليوم

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أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء بأنه “لم يسجل اليوم أي إصابة بفيروس covid-19، في حين سجلت اليوم حالة وفاة لمسن مصاب بالفيروس ويعاني من أمراض مزمنة. وعليه فإن عدد المصابين في القضاء ما زال 275 مصابا، توزعوا على الشكل التالي:

146 حالة وافدة من إفريقيا ( 3 حالات وفاة)

4 حالات وافدة من أوروبا

حالة واحدة وافدة من سوريا

حالة وافدة من العراق

123 حالة محلية (117 حالة من المخالطين) بينها 26 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و3 حالات من التابعية السورية وحالة من التابعية العراقية (4 حالات وفاة)

وقد تماثل 120 منهم الى الشفاء بشكل تام” .

وذكرت وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه فيها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، آملة من جميع الأهل “عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ونصحت جميع القاطنين في قضاء صور، وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، “الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل”.