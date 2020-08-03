وزارة التربية والتعليم العالي تنشر خطة العودة إلى المدرسة 2020-2021

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي خطتها الدراسية المرنة والقابلة للتنفيذ للعودة الى المدرسة في العام الدراسي 2020-2021 في لبنان وتخطي التحديات المتشابكة”.

وأشارت الى انها “تواجه ثلاثة تحديات كبيرة وهي تداعيات الأزمة الاقتصادية وأثرها لناحية زيادة الطلب على التعليم الرسمي والاستمرار في التعلم، وتدارك ومعالجة تأثير وطأة الاحتجاجات وفيروس كورونا على انتظام العام الدراسي 2019-2020، وفتح المدارس بطريقة آمنة ضمن بيئة صحية سليمة / أو التعلم عن بعد للعام الدراسي 2020 – 2021”.