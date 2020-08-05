وزارة الطاقة: دمار كلي في المبنى المركزي للكهرباء وفرق الصيانة باشرت مسح الاضرار

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أعلنت وزارة الطاقة في بيان أن الانفجار الهائل الذي حصل بالأمس في مرفأ بيروت أدى الى دمار كلي في المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان حيث يقع مركز التحكم الوطني الذي خرج كليا عن الخدمة.

بنتيجة ذلك وبعد قيام موظفي المؤسسة بجهود جبارة، تم التحكم بشبكة النقل الوطنية يدويا انطلاقا من محطة بصاليم للمحافظة على المستوى الاقصى من التغذية لمواكبة اعمال الانقاذ.

وقد أدى عصف الانفجار الى خروج محطة التحويل الرئيسية في الاشرفية عن الخدمة، ومازالت حتى الساعة تفاديا لحصول اي احتكاكات أو خطر على السلامة العامة بين المواطنين.

لذلك، باشرت فرق الصيانة العمل على مسح الاضرار تمهيدا للبدء بالإصلاحات الضرورية بغية العودة التدريجية للتيار الكهربائي في المناطق المتضررة من العاصمة بيروت”.