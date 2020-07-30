وزني طلب من شركات الأموال المعتمدة النموذج ش1 تقديم التصريح السنوي

وزير المال غازي وزني
وزير المال غازي وزني

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طلب وزير المال غازي وزني من جميع شركات الأموال التي تعتمد النموذج ش1 تقديم التصريح السنوي الكترونيا عبر النظام الضريبي الالكتروني من خلال الولوج إلى موقع وزارة المالية الالكتروني www.finance.gov.lb.

وأصدر  وزني إعلاما يطلب من جميع شركات الأموال التي تعتمد النموذج ش1 تقديم التصريح السنوي الكترونيا عبر النظام الضريبي الالكتروني من خلال الولوج إلى موقع وزارة المالية الالكتروني www.finance.gov.lb والدخول إلى الصفحة الضريبية وتحميل التصريح من قبل شركات الأموال التي تستخدم برنامج محاسبة ممكنن قادرا على تحويل المعلومات أو تعبئة نموذج التصريح مباشرة على النظام من قبل شركات الأموال التي لا يمكنها تحويل المعلومات.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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