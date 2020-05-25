وزيرة العدل وورئيس مجلس القضاء الأعلى: تمديد تعليق جلسات المحاكم حتى 7 حزيران

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صدر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميم مشترك يمدد في موجبه تعليق جلسات المحاكم.

وجاء في البيان، “عطفا على تعاميم سابقة، ونظرا للظروف الاستثنائية المستمرة المتعلقة بفيروس كورونا، وانسجاما مع مقررات مجلس الوزراء تاريخ 5/5/2020، نقرر ما يلي:

– تمديد تعليق الجلسات لغاية 7/6/2020، في المحاكم والدوائر القضائية كافة، باستثناء جلسات إصدار الأحكام.

– الإستمرار في البت بطلبات تخلية الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.

– الإستمرار في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة من قبل المراجع القضائية المدنية المختصة، بما فيها طلبات الحجز الإحتياطي.

– تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال تواجد موظفين اثنين، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة”.