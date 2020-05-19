وزيرة المهجرين: نعلن معاودة الدفع ونطلب من المواطنين الاتصال بصندوق المهجرين

أعلنت وزيرة المهجرين غادة شريم، أنه “بعد الاقفال القصري بسبب كورونا نعلن معاودة الدفع، ونطلب من كل المواطنين الواردة اسماؤهم على موقع وزارة المهجرين الإتصال بصندوق المهجرين لأخذ موعد لقبض مستحقاتهم”.

ولفتت في مرتمر صحفي عقدته، إلى أنه “بالنسبة للقرى التي عملنا على انجاز ملفاتها وهي القرى دون العشر ملفات، نطلب من المواطنين الذين اتصلنا بهم سابقاً معاودة الاتصال بالوزارة وأخذ المواعيد لاستكمال ملفاتهم، اما الباقون سنعاود الاتصال بهم تباعاً”.