الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الخارجية يعيّن ريشار حرفوش مستشاراً إعلامياً لملف اقتراع المغتربين

منذ 12 دقيقة
وزارة الخارجية اللبنانية

وزارة الخارجية اللبنانية

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أنّها، وفي سياق الترتيبات القائمة داخلها بشأن ملف اقتراع اللبنانيين في الخارج، تواصل تحضيراتها اللوجستية على أكمل وجه بانتظار إقرار التعديلات اللازمة على القانون من قبل مجلس النواب.

وفي هذا الإطار، عيّن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الصحافي ريشار حرفوش مستشاراً إعلامياً لملف اقتراع المغتربين، على أن يكون عضواً في اللجنة المخصصة لمتابعة هذا الملف.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام الراغبة في التواصل بشأن ملف اقتراع المغتربين إلى التواصل مع الزميل ريشار حرفوش على الرقم: 70314435.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجيش يضبط كميّة ضخمة من الأسلحة والمخدّرات
    الجيش يضبط كميّة ضخمة من الأسلحة والمخدّرات
    الجيش تسلم آليات ومعدات هبة من اليونيفيل
    اليونيفيل تسلّم الجيش اللبناني أكثر من 100 آلية ومعدة في الجنوب
    كفرشوبا
    إسرائيل تصعّد في الجنوب.. تمشيط مسلح في كفرشوبا وقنبلة صوتية في عيتا الشعب

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    تصعيد محتمل على جبهة لبنان.. مؤشرات مقلقة في الأفق!
    الرئيس جوزاف عون
    خطاب الرئيس خرج عن التقليد
    12 جريحا ودمار هائل بغارة على مبنى في النبطية
    في حصيلة أولية.. 12 جريحاً ودمار هائل بالغارة الإسرائيلية على مبنى بالنبطية