وزير الخارجية يعيّن ريشار حرفوش مستشاراً إعلامياً لملف اقتراع المغتربين

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أنّها، وفي سياق الترتيبات القائمة داخلها بشأن ملف اقتراع اللبنانيين في الخارج، تواصل تحضيراتها اللوجستية على أكمل وجه بانتظار إقرار التعديلات اللازمة على القانون من قبل مجلس النواب.

وفي هذا الإطار، عيّن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الصحافي ريشار حرفوش مستشاراً إعلامياً لملف اقتراع المغتربين، على أن يكون عضواً في اللجنة المخصصة لمتابعة هذا الملف.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام الراغبة في التواصل بشأن ملف اقتراع المغتربين إلى التواصل مع الزميل ريشار حرفوش على الرقم: 70314435.