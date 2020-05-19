وزير الداخلية ينفي بيان وزارة السياحة عن السيارات المستأجرة

نفى المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي ما جاء في البيان الصادر عن وزارة السياحة حول التوصل الى إتفاق لاستثناء السيارات المعدة للتأجير (ذات اللوحات الخضر القانونية) من قرار تقييد حركة سير السيارات والآليات بحسب أرقام اللوحات (مفرد – مزدوج)، مؤكداً أن تطبيق قرار وزارة الداخلية لا يزال ساريا.

وكانت وزارة السياحة أعلنت في بيان، أنّه وبعد مطالبة نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحيه الخصوصيه في لبنان ، ومراجعات عدّة للنقيب محمد دقدوق للوزارة بشأن استثناء السيارات المعدّة للتاجير من القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات حول سير السيارات حسب أرقام اللوحات (مفرد – مزدوج)، تمّ التواصل بين وزيري السياحة البروفسور رمزي المشرفية والداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، والإتفاق على استثناء السيارات المعدّة للتأجير (ذات اللوحات الخضراء القانونيّة) من القرار المذكور أعلاه.