وزير الزراعة تفقد معمل” أجبان وألبان لبنان” بعد مناشدته من قبل أهالي القرى المحيطة به

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تفقد وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى معمل “أجبان وألبان لبنان”، في بلدة حوش سنيد في قضاء بعلبك، بعد مناشدته من قبل أهالي القرى المحيطة بالمعمل، ب”ضرورة التدخل للحد من انبعاث الروائح الكريهة من مياه صرف المعمل”، إضافة إلى شكوكهم ب”سلامة المياه، التي تستعمل لري المساحات المزروعة التابعة المعمل”.

وجال في أقسام المعمل، معاينا خط الإنتاج وسلامته، مطلعا على أصناف الألبان والأجبان التي يتم إنتاجها، إضافة إلى معاينته محطة التكرير واطلاعه على أنظمة تشغيلها ومدى فعاليتها، حيث تبين أنها في مراحلها الأخيرة من التنفيذ.

وشدد مرتضى على “ضرورة إنجاز محطة التكرير وتشغيلها، لما فيه من مصلحة عامة وسلامة بيئية وصحية للمعمل وجواره”.

وأكد “دعم الصناعات الغذائية المحلية، تحقيقا للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي”، مشددا على “ضرورة تحقيق التوازن بين تطوير هذه الصناعات ومواكبتها الأساليب العصرية من جهة، والحفاظ على سلامة البيئة من جهة أخرى”.