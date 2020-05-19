وزير الزراعة وجه كتابين الى وزيري الدفاع والداخلية استنفاراً لمواجهة أي حريق

وزير الزراعة
وزير الزراعة

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أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الزراعة أن وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى أرسل كتابا الى وزيرة الدفاع زينة عكر عدرا، “بعد دخول موجة الحر التي تضرب لبنان ذروتها، وازدياد المخاوف من نشوب حرائق في مختلف الأراضي اللبنانية” متمنيا فيه “الإستعداد والصيانة السريعة للطائرات المخصصة للإطفاء التابعة لقيادة الجيش اللبناني والبقاء على جهوزية لمواجهة اي طارئ في هذا المجال”.

كما أرسل كتابا الى وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، تمنى فيه “رفع جهوزية المديرية العامة للدفاع المدني، والتعميم على البلديات بضرورة إتمام التحضيرات التجهيزات لمواجهة أي تطور في هذا المجال”.

وأعلنت وزارة الزراعة “إستنفار حراس الأحراج لرصد ومتابعة أي حريق، وتشكيل خلية أزمة في الوزارة لمتابعة أي طارئ على هذا الصعيد”.

ودعت المواطنين الى “الإبلاغ عن أي حريق على الرقم الساخن 81964621 على مدار الساعة”، وتمنت على الجميع “التحلي بالمسؤولية الوطنية للحفاظ على الثروة الطبيعية والحرجية في لبنان”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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