وزير الصحة: الحلّ الأنسب قد يكون العزل التام لبعض المناطق

أعلن ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ أنّ “الحلّ الأنسب قد يكون العزل التام لبعض المناطق وذلك في ضوء إصابات ​كورونا​ المرتفعة التي سُجّلت في مناطق محددة في الأيام الأخيرة”.

وتمنّى حسن، في تصريح بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أن “نقدّر في هذه المرحلة أنّنا مقبلون للعودة إلى الحياة الطبيعية الآمنة، وعلينا أن نتعايش مع وباء كورونا بحكمة”.

وقال: “نحن في مرحلة انتقاليّة ونريد مشاركة الجميع، ونشدّد على دور البلديات والجمعيات المدنية ونبحث عن “حلول وسط” بين فتح المؤسسات والإقفال، والكمامات أساسية في هذه المرحلة”.