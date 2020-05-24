وزير الصحة: لا صحة لما يشاع عن توجه لفرض غرامة على من لا يضع كمامة

وزير الصحة حمد حسن
وزير الصحة حمد حسن

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

نفى وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، في دردشة مع الإعلاميين في دارته في بعلبك

“ما يشاع عن توجه وزارة الصحة لفرض غرامة 400 ألف ليرة على من لا يضع كمامة”، مؤكدا “فرض غرامة مالية لم يطرح من الأساس، وهدفنا ليس إرهاق المواطنين بالغرامات، وإنما هدفنا أن يعرف المواطن أهمية وضع الكمامة حفاظا على صحته وسلامته، وهذا ما سنقوم به من خلال حملات التوعية، بالتعاون مع البلديات عبر وزارة الداخلية والبلديات”.

وشدد على “ضرورة وأهمية وضع الكمامة، لأنها تمنع انتقال العدوى بما نسبته 95 في المئة”.

شاهد أيضاً

مستشفى الحريري: لا حالات حرجة وإخراج حالة إلى العزل المنزلي

إجراءات وفحوصات في قصر عدل زحلة ستطال قصر عدل بعلبك

ستة جرحى بانقلاب باص لنقل الركاب على أوتوستراد أنفة

بلدية الوردانية: نتيجة إيجابية ترفع عدد الإصابات في البلدة إلى 5