وزير الصحة: لا صحة لما يشاع عن توجه لفرض غرامة على من لا يضع كمامة

نفى وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، في دردشة مع الإعلاميين في دارته في بعلبك

“ما يشاع عن توجه وزارة الصحة لفرض غرامة 400 ألف ليرة على من لا يضع كمامة”، مؤكدا “فرض غرامة مالية لم يطرح من الأساس، وهدفنا ليس إرهاق المواطنين بالغرامات، وإنما هدفنا أن يعرف المواطن أهمية وضع الكمامة حفاظا على صحته وسلامته، وهذا ما سنقوم به من خلال حملات التوعية، بالتعاون مع البلديات عبر وزارة الداخلية والبلديات”.

وشدد على “ضرورة وأهمية وضع الكمامة، لأنها تمنع انتقال العدوى بما نسبته 95 في المئة”.