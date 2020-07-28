وزير الصحة: “ما فيك كل ما صار تعقيدات طبية لأي مريض تتجنى.. اتقوا الله”

وزير الصحة حمد حسن
وزير الصحة حمد حسن

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غرد وزير الصحة حمد حسن على حسابه عبر تويتر قائلاً: “أسهل شي إنت وقاعد تتبلّى المستشفى وتتهمو بالتقصير ويصير يتردد بإسعاف من يحتاج للمساعدة؛ في زمن كورونا مقاربة التدخل مختلفة، الفحص ببعض الحالات ضروري؛ وما فيك كل ما صار تعقيدات طبية لأي مريض تتجنى؛ لراحة من نفقد اتقوا الله وليكن التوصيف دقيق بدون مبالغة”.

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