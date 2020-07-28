وزير الصحة: “ما فيك كل ما صار تعقيدات طبية لأي مريض تتجنى.. اتقوا الله”

أسهل شي إنت وقاعد تتبلّى المستشفى وتتهمو بالتقصير ويصير يتردد بإسعاف من يحتاج للمساعدة؛ في زمن كورونا مقاربة التدخل مختلفة ، الفحص ببعض الحالات ضروري ؛ وما فيك كل ما صار تعقيدات طبية لأي مريض تتجنى ؛ لراحة من نفقد اتقوا الله وليكن التوصيف دقيق دون مبالغة#التقصير_متل_التجني_ظلم

— Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) July 28, 2020