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وزير العمل يزور العراق حاملاً رسالة رسميّة من رئيس الحكومة

منذ 40 دقيقة
وزير العمل محمد حيدر

وزير العمل محمد حيدر

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غادر وزير العمل محمد حيدر بيروت متوجهًا إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد رسمي، تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي.

وضمّ الوفد المرافق كلاً من مستشاري الوزير فراس زعيتر وحسين محيدلي، وعن وزارة العمل إيمان خزعل.

ومن المرتقب أن يلتقي الوزير حيدر خلال زيارته عددًا من كبار المسؤولين العراقيين، في طليعتهم رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، حيث ينقل له رسالة رسمية من رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، تتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

كما سيعقد وزيري العمل اللبناني والعراقي سلسلة لقاءات تتناول ملفات ذات اهتمام مشترك، أبرزها تنظيم اليد العاملة، وتبادل الخبرات الفنية، ودعم الاستثمارات بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

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