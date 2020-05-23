وصول طائرتين من لارنكا والدوحة ومغادرة طائرة تقل مصريين

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حطت بعد ظهر اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، طائرتان تابعتان لشركة طيران الشرق الاوسط، الاولى قادمة من لارنكا وعلى متنها 91 مواطنا لبنانيا، والثانية من الدوحة وعلى متنها 140 لبنانيا.

وكان في استقبالهم الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة وخضعوا جميعا للاجراءات والتدابير المتبعة عند وصول أي رحلة من الخارج، ومن ثم نقلوا الى الفنادق المخصصة لهم في بيروت.

وتجدر الإشارة الى ان طائرة مصرية أقلت ظهر اليوم ما يقارب 71 مواطنا من الجنسية المصرية الى القاهرة.