وهبة في مراسم التسليم والتسلم: سنعمل على تمتين العلاقات مع الدول الشقيقة

شربل وهبة
السيرة الذاتية لوزير الخارجية الجديد شربل وهبه

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تمنى وزير الخارجية السابق ناصيف حتّي في مراسم التسليم والتسلم كلّ التوفيق للوزير شربل وهبة في هذه المرحلة الصعبة والمهمّة والمصيرية.

وقال: “ارحب بالوزير وهبة في عودته الى بيته وأتمنى له كل التوفيق في هذه المرحلة الصعبة والمصيرية في تاريخ لبنان”.

بدوره، أكد وهبة أن المسؤولية اليوم تأتي في ظروف عصيبة يمرّ بها لبنان ولكن هذا الأمر يجب ألا يثنينا عن العمل لإيجاد الحلول للأزمات التي نعاني منها.

وشدد على أننا سنعمل على تمتين العلاقات مع الدول الشقيقة والعمل على تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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