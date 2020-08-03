وهبي تلقى اتصال تهنئة من نظيره الكويتي الصباح

الوزير شربل وهبي
الوزير شربل وهبي

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تلقى وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبي اتصالا هاتفيا من نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح، هنأه فيه بتعيينه وزيرا للخارجية والمغتربين.

وتمنى الوزير الصباح “الخير والأمان للبنان”، مؤكدا “وقوف الكويت إلى جانب لبنان وشعبه في كل الظروف قلبا وقالبا”.

وشكر الوزير وهبه نظيره الكويتي على التهنئة، متمنيا أن “ينقل إلى أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تمنيات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالشفاء العاجل”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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