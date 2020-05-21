يعقوبيان قدمت اقتراحاً لتأليف لجنة تحقيق برلمانية في فضيحة الفيول المغشوش والهدر في الكهرباء

تقدمت النائبة بولا يعقوبيان باقتراح الى رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”تأليف لجنة تحقيق برلمانية في فضيحة الفيول المغشوش والهدر في قطاع الكهرباء”.

وقالت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في مجلس النواب: “هناك 10 نواب وقعوا معي اقتراح تأليف لجنة التحقيق هذه، وهم: ابراهيم عازار، فؤاد مخزومي، نعمة افرام، عدنان طرابلسي، سامي الجميل، جورج عطاالله، جهاد الصمد، بلال عبدالله وعناية عز الدين. نحن 10 نواب وقعنا وهناك نواب آخرون من كتل بارزة جدا تتحدث عن الكهرباء رفضت توقيع اقتراح لجنة التحقيق هذه.

واعتبر انها اصبحت اكثر من ضرورية. البعض يقول ان الموضوع في القضاء والقضاء يحقق. أقول من الان ان القضاء مسيس وتسيره الطبقة السياسية ونعرف كيف تذهب الملفات الى الادراج. واذكر بملف المجرور الشهير ايدن باي. ملف الفيول المغشوش سيذهب الى المصير نفسه، الى لفلفة في القضاء والى تمييع كامل، والحكومة جددت لعقد “سوناطراك” على رغم كل الكلام على هذا العقد على رغم كل التشكيك المبني على وقائع وتقارير وواقع مزر في هذا الملف، ومع ذلك استمروا في العقد”.

واضافت: “هذا يعني انه ذاهب حكما الى اللفلفة. واذا نظرنا الى مؤشرات اخرى في هذا الملف، نرى اخلاءات سبيل غير معروف على اي اساس لموظفين اعترفوا بأنهم تلقوا رشى او هدايا. هذا كله يقول ان المسالة ذاهبة نحو اللفلفة.

هذه المسألة تطاول كل اللبنانيين وحياتهم واقتصادنا. لا احد يعتقد ان أي اقتصاد او صناعة وبوادر تحسن في حياتنا المعيشية اذا لم يكن لدينا كهرباء رخيصة، واذا لم نظهر جدية في هذا الموضوع، واذا لم نضعه على السكة يعني لا يوجد اصلاح، لا استطيع ان اصغر من حجم مسألة الكهرباء بأي شكل من الاشكال هي اكثر من نصف المشكلة، سواء أكان في المالية او في الاقتصاد او في احتمال النهوض لاحقا.

واقول ان المؤتمر الصحافي الذي عقدته سابقا في موضوع “سوناطراك” أثار ضجة في الجزائر اكثر من لبنان.

واعتبرت ان “النواب الذين لن يقبلوا بالذهاب الى لجنة التحقيق البرلمانية اقول بوضوح هم متواطئون في هذه المسألة والمسألة الاكبر المتعلقة بالعقد في ذاته. هذا العقد يجب الا يتجدد فقط، بل يجب ان تكون هناك عودة الى الوراء. نحن عبر القضاء وعبر لجنة التحقيق البرلمانية يجب ان نصل الى مرحلة نحاسب فاسدا ونسترد الاموال المنهوبة”.

وتابعت: “سمعتم كلام النائب جبران باسيل يتحدث عن 16 مليار دولار فقط عجز الكهرباء في عهده. يعني خلال 12 عاما لأنهم تسلموا الوزارة عام 2008 الى الان. ويقول ان الرقم هو 16 مليارا. وانا اعطيته رقما فوق الـ 40 مليارا ومن

الـ 2008 الى اليوم الكلام على 16 مليارا ليس صحيا، وكان هناك محاولة للرد على هذا الموضوع.

ولكن اعتقد انه كان يرد على الدكتور مروان اسكندر في آخر مقال له فند فيه الارقام. اعتقد ان ارقام الدكتور اسكندر دقيقة وصحيحة.

وأريد ان اعطيكم ارقام الوزير (السابق) زياد بارود، وهو شخص يحترمه الشعب اللبناني ويتمتع بصدقية عالية وليس ضد الوزير باسيل. فقد ترشح في الانتخابات النيابية مع “التيار الوطني الحر”.

يقول الوزير بارود في مقال له في 14 آذار 2019 انه في عام واحد، عام 2018 كانت كلفة الكهرباء على لبنان 6,8 مليارات دولار. جباية مؤسسة كهرباء لبنان كانت نحو مليار او اقل.

يعني خسارة البلد من تحويلات وسوء ادارة في سنة واحدة نحو 5,8 مليارات دولار، واعطيكم ارقام وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش الذي اجرى دراسة مفصلة ومعمقة عنوانها كهرباء لبنان وانعكاسات سلبية على الاقتصاد. بحسب الوزير بطيش تحويلات مصرف لبنان لتغطية عجز الكهرباء بين 2008 و2014 بلغت 12,332 مليار دولار، مع اضافة كلفة التمويل، ويقول ان خسارة الكهرباء في فترة الـ6 أعوام هذه كانت 7,5 في المئة من الناتج الوطني”.

وقالت: “اذا اعتمدنا هذه الارقام نفسها تحكي عن 25 مليار دولار عجزا مباشرا على حساب المال العام. اذا حكينا عن تداعيات على الاقتصاد اللبناني يعني نحكي عن خسارة اقتصادية بنحو 3,5 الى 4 مليارات دولار كل سنة. هذا ملف واحد اسمه ملف الكهرباء رقم الـ 16 مليار دولار بعيد من الواقع”,

وأضافت: “لم يبق امامي الا البرلمان لأكل العنب لانني اريد ان تكون لدينا كهرباء رخيصة مثل كل دول العالم. وهذا اضعف الايمان. اعتقد انه لن تأتينا اموال من الخارج. وكل المؤشرات تقول ان لا صندوق النقد الذي يتفاوض معنا اليوم ولا كل الذين اعطوا مؤشرات جيدة لخطة الحكومة سيعطونا اموالا. السبب انهم منذ 20 عاما يطلبون منا الاصلاحات نفسها. من “باريس 1″ نحن نعد بالاصلاحات ولم ننفذ مرة واحدة. وملف الصهر هو من هذه الملفات وفي كل العهود تسلم هذا الملف واستمر فيه. وأسأل وزراء الطاقة المتعاقبين القريبين من الوزير باسيل لم نستطع ان نبني معملا خلال 5 سنوات نعطل البلد لاسباب شخصية.

لا نفعل شيئا. هناك 8 الاف مولد كهرباء في بيروت، ماذا يعني ذلك؟ واثره على صحتنا واقتصادنا؟ التعمية هذا الموضوع عير مسموحة. وأريد ان احيي الشباب الذين يتظاهرون امام وزارة الطاقة فهذا اكثر موضوع لا ينتظر”.

وتطرقت الى “تجنيس سيروس احسني الذي اعترف بذنبه في مواضيع تتعلق برشى”، وسألت: “كيف تم تجنيسه”.

وختمت: “الناس حقهم ان يعرفوا لماذا ليس لدينا كهرباء في البلد بعد”.