يمق حذر أصحاب الملاهي والمراجيح من مغبة إستقبال الاطفال من دون الاهالي

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حذر رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، أصحاب الملاهي والمراجيح التي يرتادها الاطفال من مغبة استقبال الأطفال، من دون وجود أولياء امورهم.

واوفد يمق دوريات من عناصر شرطة البلدية لانذار أصحاب الملاهي ومراجيح الأطفال، بعد سقوط طفل ثان، واصابته بجروح بليغة.

وأكد في بيان ان ” البلدية سطرت محاضر ضبط بحق هؤلاء، وصولا الى إغلاق هذه الملاهي، التي تعتبر سمة رئيسية للأطفال في الاعياد، لاسيما وان سقوط الطفل الأول في باب التبانة أودى بحياته وعمره اقل من ثلاث سنوات”.

ودعا الاهالي الى “العناية باطفالهم ومرافقتهم، حفاظا على سلامتهم، وعدم وقوع كوارث لا تحمد عقباها، تخلف خسائر في الأرواح والممتلكات”.