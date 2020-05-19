يمين بحثت مع القنصلية الأثيوبية في تنظيم العودة الطوعية للعمال إلى بلدهم

وزيرة العمل لميا يمين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

عقدت وزيرة العمل لميا يمين في مكتبها في الوزارة، في إطار متابعة أوضاع العاملات والعمال الأجانب في لبنان وبناء لدعوتها، اجتماعاً اليوم مع وفد من القنصلية الأثيوبية في بيروت برئاسة القائم بالأعمال aklilu tatere wube، في حضور المديرة العامة للوزارة بالإنابة مارلين عطاالله ورئيسة قسم العلاقات الخارجية بالإنابة دنيز دحروج.

وتم خلال الاجتماع البحث في كيفية تنظيم العمالة في لبنان، وكذلك في العودة الطوعية للعمال والعاملات من التابعية الأثيوبية إلى بلدهم.

واستعرضت الوزيرة يمين “المشاكل التي يعاني منها العمال الأجانب نتيجة الأوضاع التي استجدت في لبنان بفعل الإجراءات التي فرضها فيروس كورونا”، مشددة على “ضرورة التنسيق مع الوزارة حرصاً منها على نيل جميع العمال والعاملات على حقوقهم”.

شاهد أيضاً

نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان حذرت من أي زيادة على سعر ربطة الخبز

نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري: مراسيم تشييع القطاع قد بدأت

الطاقة عن صور سد المسيلحة: ظهور بعض التشققات طبيعي مساحتها 500 ألف متر مربع

متعاقدو الجامعة اللبنانية ناشدوا وزير التربية والتعليم العالي حل ملفهم