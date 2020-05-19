يمين بحثت مع القنصلية الأثيوبية في تنظيم العودة الطوعية للعمال إلى بلدهم

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عقدت وزيرة العمل لميا يمين في مكتبها في الوزارة، في إطار متابعة أوضاع العاملات والعمال الأجانب في لبنان وبناء لدعوتها، اجتماعاً اليوم مع وفد من القنصلية الأثيوبية في بيروت برئاسة القائم بالأعمال aklilu tatere wube، في حضور المديرة العامة للوزارة بالإنابة مارلين عطاالله ورئيسة قسم العلاقات الخارجية بالإنابة دنيز دحروج.

وتم خلال الاجتماع البحث في كيفية تنظيم العمالة في لبنان، وكذلك في العودة الطوعية للعمال والعاملات من التابعية الأثيوبية إلى بلدهم.

واستعرضت الوزيرة يمين “المشاكل التي يعاني منها العمال الأجانب نتيجة الأوضاع التي استجدت في لبنان بفعل الإجراءات التي فرضها فيروس كورونا”، مشددة على “ضرورة التنسيق مع الوزارة حرصاً منها على نيل جميع العمال والعاملات على حقوقهم”.