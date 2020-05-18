يمين بحثت مع ممثلين عن سفارتي الفيليبين وبنغلاديش في تنظيم العودة الطوعية لعمال وعاملات المنازل

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

عقدت وزيرة العمل لميا يمين في مكتبها في الوزارة، اجتماعين في اطار متابعة اوضاع العاملات والعمال الاجانب في لبنان وبناء لدعوتها، الاول مع القائم بأعمال سفارة الفيليبين ajeet-victors.panemanglor ووفد من السفارة، والثاني مع القائم بأعمال سفارة بنغلاديش عبدالله المأمون على رأس وفد، في حضور المدير العام للوزارة بالإنابة مارلين عطاالله ورئيسة قسم العلاقات الخارجية بالإنابة دنيز دحروج.

وتم خلال الاجتماعين البحث في كيفية تنظيم العودة الطوعية للعمال والعاملات في الخدمة المنزلية من الجنسيتين الى بلادهم.

واستعرضت الوزيرة يمين “المشاكل التي يعاني منها العمال الاجانب نتيجة الاوضاع التي استجدت في لبنان بفعل الاجراءات التي فرضها فيروس كورونا”، مؤكدة “اهمية توقيع مذكرة تفاهم بين لبنان والدول التي لديها عمال لأنها تساهم في تطوير العلاقات وحل الكثير من المشاكل وتضمن حماية حقوق العمال”، طالبة من ممثلي السفارتين “ضرورة اعلام الوزارة بأي اجراءات او معلومات تصدر عنهما بهذا الخصوص”.

وفي السياق ذاته بحثت الوزيرة يمين مع وفد سفارة بنغلاديش في موضوع عمال شركة “رامكو” من التابعية البنغالية، واكدت ان “وزارة العمل تتابع بجدية هذه القضية منذ بدايتها وعملت على حلها وفق الأطر القانونية”.