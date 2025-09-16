من بيت الدين إلى الأونيسكو.. مشاريع ترميم كبرى بهبات دولية تقودها وزارة الثقافة

عقد وزير الثقافة غسان سلامة مؤتمراً صحافياً في المكتبة الوطنية – الصنائع، عرض خلاله المبادرة الثقافية التي تقوم على ثلاث وظائف رئيسية: حماية التراث، دعم التعافي الاقتصادي، وتعزيز النقاش حول الهوية الوطنية.

وأكد سلامة أنّ الوزارة مؤتمنة على المواقع الأثرية والذاكرة الوطنية، مشيراً إلى مشاريع ترميم تشمل قصري بيت الدين والأمير أمين بهبة مرتقبة قيمتها 3.5 ملايين دولار، ورصد نصف مليون دولار لترميم قصر الأونيسكو. كما أعلن عن مشاريع أخرى كإعادة تأهيل “التياترو الكبير”، ومحطة القطار في مار مخايل، وموقع أشمون، إضافة إلى قانون خاص بالممتلكات الثقافية تحت المياه.

وفي الشق الاقتصادي، شدد على أهمية الصناعات الثقافية في عملية التعافي، معلناً التحضير لورش عمل متخصصة، وعرض الخطة الاستراتيجية في كانون الثاني المقبل، مع تخصيص يوم كامل للثقافة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد.

واعتبر سلامة أنّ الثقافة تؤدي أيضاً دوراً محورياً في النقاش حول الهوية الوطنية ومستقبل البلاد واستقرارها.